Hat év után csapatot vált Sebastian Vettel: a Red Bull-lal négy világbajnoki címig jutó német 2015 és 2020 között a Ferrarit erősítette, ám a vörösöknél nem jött össze a hőn áhított összetett elsőség. Az utolsó év ráadásul minden korábbinál szenvedősebbre sikerült: mindössze egyetlen alkalommal állhatott dobogóra Vettel, aki a bajnokságot a 13. helyen, mindössze 33 ponttal zárta.

Új munkahelye a Racing Pointból Aston Martinná változó alakulatnál lesz. Habár a hivatalos autóbemutató februárban várható, a csapat közösségi médiás arculatváltásából már következtethetünk arra, milyen színű is lesz majd Vettel új autója.

Introducing the Aston Martin Formula 1 Team.

61 years after we last competed in @F1, Aston Martin is back on the grid in 2021.

Follow @AstonMartinF1 to stay up to date with the action this year.#AstonMartinF1 pic.twitter.com/PWzsApWjXM

— Aston Martin (@astonmartin) January 1, 2021