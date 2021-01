Kedden hivatalosan is bejelentették a Forma-1-es szezonnyitó törlését, a 2021-es idény egy héttel később, Bahreinben kezdődik majd. A csapatok azóta megegyeztek arról is, hogy a tesztelés is az arab országba költözik.

Az eredeti tervek szerint a háromnapos gyakorlást március 2-4. között rendezték volna Barcelonában. Ehelyett március 12-14. között tesztelnek majd a csapatok, ráadásul már egyből a szezonnyitó helyszínén, Bahreinben.

Március elején a barcelonai időjárás még tartogathat meglepetéseket, így minden szempontból biztonságosabb egyből Bahreinbe költöztetni mindent. A március 14-i befejezés lehetővé teszi azt is, hogy a teszteken azonosított esetleges hibákat a csapatok kijavíthassák a szezonnyitóig.