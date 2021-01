A Ferrari ügyeivel kapcsolatban többnyire jól tájékozott Leo Turrini úgy tudja, az idei motor 30 lóerővel lesz erősebb a tavalyinál, ez azonban nem lesz elég ahhoz, hogy a Ferrari érdemben csökkentse a lemaradását. Tavaly akár 50-70 lóerő is lehetett a Ferrari hátránya (egyes motormódokban esetleg kevesebb), vagyis a fejlődés úgy sem tűnik elégnek, hogy a riválisok sem ültek tétlenül.

Turrini szerint a fejlesztésekre a partnercsapatok, azaz az Alfa Romeo és a Haas is rálátnak, a két csapat pedig a háttérbeszélgetések során úgy foglalt állást, hogy nem számítanak semmi rendkívüli előrelépésre idén.

Közben a Mercedesnél is sikerült javítani a mezőny egyébként is legjobb motorján. Az olasz Motorsport szerint legalább 25 lóerős javulás várható a Mercedestől, amely hangelemzések alapján már tavaly is 1022 lóerőt tudott. A legnagyobb előrelépést az égéstér fejlesztése hozta.