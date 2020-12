8: Még mindig az Egyesült Államokban járunk: a Truck Series újonca, Ty Majeski is megtanulta februárban, hogy 2020-ban minden a feje tetejére áll.

7: Márciusban mindenki igyekezett otthon maradni, így tettek a pilóták is. Hogy ne essenek ki a gyakorlatból, mindenki monitor mögé ült, hogy legalább ott meccseljenek egymással. A virtuális Indy 500 azonban botrányba fulladt, miután a hajrában a 2016-os és tavalyi Indy 500-győztes, 2016-os IndyCar-bajnok Simon Pagenaud szándékosan kiütötte a győzelem felé tartó, a McLaren F1-es csapatában versenyző Lando Norrist.

Pagenaud and Norris collide! 💥

Here’s the what happened between Lando Norris and Simon Pagenaud in the latest Indycar esports race.

What do you think of Pagenaud’s actions?

Read our take on all the fallout! 👉 https://t.co/1gndmxt7b6#Esports #Indycar #LandoNorris pic.twitter.com/WfBMFSSvZN

— Autosport (@autosport) May 4, 2020