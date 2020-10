A Roborace sorozata évek óta próbál megkapaszkodni a köztudatban, de nehezen jutnak előre. Pedig 2018-ban a Roborace széria versenyautója, a Robocar volt az első autonóm gépkocsi, amely teljesítette a goodwoodi hegyi felfutót.

Goodwoodban 120 km/órában maximálták a sebességét, így nem volt szó versenytempóról, de legalább a gép eltalálta a kanyarokat.

Az idei első élő közvetítés alapján viszont úgy tűnik, hogy nehezen halad előre a sorozat fejlesztése, vagyis ezektől a robotpilótáktól még nem fogunk kerék a kerék elleni küzdelmet látni. A bölcsen Season Beta 1.1 elnevezésű esemény teszt, és egyfajta bemutató volt, ahol a SIT Acronis Autonomous csapata élte át a legkínosabb pillanatokat. Autójuk nemes egyszerűséggel azonnal a bokszutca falának hajtott.

Roborace is the world first driver-less/autonomous motorsports category.



This is one of their first live-broadcasted events.



This was the second run.



It drove straight into a wall. pic.twitter.com/ss5R2YVRi3