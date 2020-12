Valtteri Bottas egész évben jelentősen alulteljesített Lewis Hamiltonnal szemben, sőt a Forma-1-es Szahíri Nagydíjon a koronavírus-fertőzöttsége miatt távolmaradó hétszeres világbajnokot helyettesítő George Russell is túlszárnyalta a finn pilótát. A történtek után még az is felmerült, hogy a Mercedes a tervezettnél hamarabb lehetőséget adhat Russellnek, de később leszögezték, hogy az ifjú brit jövőre is marad a Williamsnél.

Év végi interjújában az Autosport is érdeklődött Hamiltonnál csapattársa helyzetéről. „Nem hiszem, hogy Valtterinek meg kellene védenie magát a teljesítménye kapcsán, és nem érzem azt, hogy a védelemembe kellene vennem. Azt gondolom, folyamatosan dolgozik azon, hogy javuljo, voltak határozottan szoros időmérőink, főleg idén” – idézi a 35 éves pilótát a szakoldal.