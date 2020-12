Néhány nappal ezelőtt a Forma-1 hivatalos oldala bemutatta, hogyan látták a csapatfőnökök a 2020-as szezont a pilóták egyéni teljesítményét figyelembe véve.

Most magukon a versenyzőkön volt a sor, hogy egymást értékeljék, és kialakítsanak egyfajta sorrendet maguk között. A sportág hivatalos oldala az évad húsz állandó pilótáját vonta be a játékba, akiknek elő kellett rukkolniuk egy top 10-es rangsorral. A versenyzők akár magukra is szavazhattak, és néhányan ezt meg is tették, de senki nem helyezte magát az első helyre. A névtelenül leadott voksok összesítésekor a listákon szereplő versenyzőket a Forma-1-ben jelenleg használatos, az első tíz pilótát értékelő pontrendszer szerint jutalmazták.