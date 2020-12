Hónapok óta állandó téma volt Mick Schumacher Forma-1-be igazolása, és végül meg is történt: a német 2021-től a Haas versenyzője lesz. De heteken át tartották magukat azok a hírek, amelyek az Alfa Romeóval kapcsolták össze Schumachert, ahol Kimi Räikkönen csapattársa lett volna.

Mick maga is nagyon szeretett volna Räikkönen mellett tanulni, de a Ferrari végül másképp keverte a paklit: az Alfánál 2021-re is megtartották a Räikkönen, Antonio Giovinazzi párost.

Ezzel még az Alfa Romeo csapatfőnökét is sikerült meglepni, ő sem teljesen érti, miért így alakultak a dolgok. “Meglepődtem. De talán a Ferrarinál úgy látták, Micknek jobb, ha a Haashoz megy, nekünk meg az, ha marad a stabilitás. De nem tudom…” – mondta Frederic Vasseur a Blicknek.

A Ferrari Mick Schumacher Haashoz küldésével a kapcsolatait is szorosabbra fűzi a csapattal, a Scuderia több szakembere is a Haasnál folytatja. A dizájner Simone Resta is a Haashoz kerül az Alfától.

“Ez egy másik nagyon nehéz kérdés. Néha történnek furcsa dolgok az életben” – kommentált sejtelmesen Vasseur.