A Haas új pilótájára, Nyikita Mazepinre házon belüli vizsgálat vár, mert megjelent róla egy videó, amelyen egy lány mellét fogdosta egy Porsche hátsó ülésén. Noha a modell Andrea D’Ival a botrány kirobbanása után azt írta, Mazepinnel régóta haverok, és az egész csak sima heccelődés volt, ez a magyarázat már akkor is gyanús volt kicsit.

D’Ival Instagram-sztorijaiban nemrég megjelent két olyan bejegyzés, amelyek nem éppen arról árulkodnak, hogy annyira könnyen túltette magát a történteken.

A few examples from the girl in the video posting this week.



I really hope she’s okay.



This whole thing is the worst cover up I’ve ever seen. pic.twitter.com/ugPK2nEAds