Annak ellenére, hogy új motorja miatt csak a rajtrács végéről indulhat Sergio Pérez, tíz körig sem tartott számára az Abu-dzabi Nagydíj. A mexikói Racing Pointja nagyon csúnya hangokat adott ki, amikor – sajtóértesülések szerint – a sebességváltó felmondta a szolgálatot. Emiatt a harmadikas szektorban kénytelen volt félrehúzódni, ezzel előidézve egy biztonsági autós periódust.

VIRTUAL SAFETY CAR DEPLOYED (LAP 10/55)



