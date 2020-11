A 30 éves pilóta évek óta a középmezőny ászának számít – a 2010-es évek legjobb pilótáit rangsoroló listánkra is felkerült, a futamgyőzelem nélküli versenyzők közül egyedüliként –, ám az idei pilótakeringőben végül – és mindössze papíron – csak a Haasnál és a Red Bull Racingnél maradt számára szabad hely, ő pedig csak az utóbbi alakulatot nevezte komolyan vehető opciónak.

A vasárnapi Bahreini Nagydíjon az utolsó körökig a biztos 3. helyért hajtó pilóta még múlt szombaton közölte, hogy ezen a hétfőn Bahreinben sajtótájékoztatón jelent majd be valamit.

Perez többszöri halasztás után 19.10-kor végül megkezdte az online közvetítését, amelyben a várakozásokat messze alulmúlva azt jelentette be, hogy valószínűleg kihagyja a 2021-es Forma-1-es idényt.

A pilóta elmondta, hogy a Red Bull év végi döntésére vár, és ha nem szerződtetik a jövő évre, 2022-ig szabadságra megy, ha akkor sem lát vonzó projektet, visszavonul.

A mexikói nem zárta ki, hogy valamelyik nagycsapat – talán a Ferrari, hiszen az olsaszok neveltjeként jutott az F1-ig és -be – tartalékosa legyen, valamint azt is elárulta, hogy 2022-re több F1-es alakulattól is kapott ajánlatot.