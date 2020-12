Stabil hétvégét futott Alexander Albon, aki miután megelőzte a mclarenes Lando Norrist, negyedik lett a Forma-1-es Abu-dzabi Nagydíjon, a verseny utolsó szakaszában pedig még Lewis Hamiltont is megszorongatta. Egész éves teljesítményét elnézve azonban nem érezheti magát biztonságban a thai-brit pilóta, hiszen a Red Bull helyette akár Sergio Pérezt vagy Nico Hülkenberget is választhatja, egyiküknek sincs ugyanis szerződése.

„Minden jól alakult annak ellenére, hogy minden létező nyomás rám nehezedett ezen a hétvégén. Büszke vagyok magamra, úgy érzem, jól zártam az idei évet. Hogy ez elég-e, vagy sem, már nem az én dolgom megmondani. Mindenesetre úgy vélem, mindent megtettem, innen minden a döntéshozók kezében van” – fogalmazott bizonytalanul a jövőjéről.

Megszólalt Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke is, aki szintén úgy gondolja, jó munkát végzett Albon a szezonzárón. „Az egészet nézve valószínűleg ez volt az idei legerősebb hétvégéje, jó versenyt is futott, a végén még Lewist is nyomás alá helyezte. Most már teljes képünk van róla, minden információt kielemzünk, aztán eldöntjük, mitévők leszünk” – utalt a pilótakiválasztás folyamatára.

Horner arra nem adott pontos választ, hogy mikor jelenti be a Red Bull, ki lesz Max Verstappen csapattársa 2021-ben. „Már nem tart sokáig” – zárta sejtelmesen.

Az AlphaTaurinál ugyanúgy üresen áll az egyik ülés, de egyre több sajtóorgánum véli biztosra, hogy a „kisbikáknál” a Forma-2-es összetett dobogójára felálló Cunoda Juki kiüti Pierre Gasly mellől Danyiil Kvjatot.