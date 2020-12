A 13. rajtkockából kezdheti meg pályafutása utolsó ferraris versenyét, a Forma-1-es Abu-dzabi Nagydíjat Sebastian Vettel, míg Charles Leclerc ezúttal is továbbjutott a Q3-ba, ahol kilencedik lett – a monacói így a 17-ből 13 alkalommal győzte le négyszeres világbajnok csapattársát egykörös tempóban.

„Nagyon különleges lesz azoknak az embereknek, akik a garázsban vannak, a szerelőknek és a mérnököknek. Őket nagyon közel érzem magamhoz” – utalt arra, hogy hat szezon után – világbajnoki cím nélkül – távozik a Scuderiától. „Úgy tűnik, holnap fájdalmas és nehéz versenyünk lesz, de ez lesz az utolsó, szóval várom már, hogy autóba ülhessek.”

„Azt is várom, hogy holnap meglássam a kockás zászlót. Rosszul sikerült a szezon, örülök, hogy vége” – folytatta. Sikertelenségét az is alátámasztja, hogy 33 ponttal csupán a 13. helyen áll a bajnokságban, noha dobogóra is állt a Török Nagydíjon.