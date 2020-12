Vettelnek a vasárnapi Abu-dzabi Nagydíj lesz az utolsó futama a Ferrari színeiben, jövőre a gyári Aston Martinnál – jelenleg Racing Point – folytatja pályafutását. A búcsú kapcsán többen is megszólaltatták Vettelt az elmúlt napokban, az egyik interjúban pedig finoman ugyan, mégis elég keményen utalt arra, hogy az utolsó években mi lehetett a probléma csapaton belül.

“A bizalom iszonyúan fontos. Ez alapozza meg a csapatszellemet, az igazságot és a korrektséget” – fogalmazott Vettel. “Ha valamit együtt akarunk elérni, annak a bizalom az alapja. Ha nem bízunk meg egymásban, a közösen végigjárandó út elég hosszúra nyúlhat.”

“A végén különböző okokból nem működött a dolog, de most már az a legfontosabb, hogy az érintettek a saját szempontjukból pozitívan tekintsenek a jövőbe.”

“Utólag az ember azt kívánja, bárcsak másképp történtek volna bizonyos dolgok, de ezzel együtt sem bánok semmit ebből az időszakból. Nem felejtettem el vezetni sem, de az idei Ferrarival nem sikerült megbarátkoznom.”

“Nincs az autónak egy konkrét problémája, inkább több kis apróság okozza a gondot. Én vagyok saját magam legnagyobb kritikusa, és tudom, hogy számos dolgot csinálhattam volna másképp a pályán és azon kívül is, gondolok itt például a prioritásokra, amelyeket az ember néha hibásan határoz meg.”

Vettel alig várja az átigazolást az Aston Martinhoz. “A Ferrarinál eltöltött idő is formált, sokat tanultam és fejlődtem, ezért most a pályán és azon kívül is más szinten vagyok, mint voltam korábban” – nyilatkozta Vettel, aki vb-címet nem nyert ugyan a Ferrarival, de annyi dobogós helyezést gyűjtött, amivel harmadik a csapat örökranglistáján.