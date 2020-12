Vettel utolsó ferraris éve egyáltalán nem olyan, amilyennek elképzel(het)te, ennek megvannak az emberi okai is. “Sebastian is csak ember, mint mi mindannyian. Olyan környezetre van szüksége maga körül, ami jól működik” – vélekedett Ralf Schumacher, aki maga is eleget kritizálta Vettelt az idei teljesítménye miatt.

“A kezdetektől fogva nyilvánvaló volt, hogy ez egy elfuserált szezon lesz a Ferrari számára. Sebastian hibái nagyrészt abból fakadtak, hogy az egész helyzet túl sok lett számára.”

De azért vannak furcsaságok is, ami különösen most, a szahíri időmérőn szúrt szemet Schumachernek. Szerinte Leclerc megmagyarázhatatlanul gyors volt Vettelhez képest. “Charles egy kivételes tehetség, mint Verstappen, Hamilton vagy éppen Russell. De hogy lehetett annyira gyors az első szektorban azzal a Ferrarival, amelyben nem a mezőny legjobb motorja dolgozik? Ez egészen különös.”

Régóta pedzegetik, hogy különbség lehet Vettel és Leclerc autója között, ami jelenthet akár annyit is, hogy a monacói egyszerűen más motormódokat (is) használhat, mint csapattársa. “Sebastian nincs könnyű helyzetben. Egyrészt már nem mondanak el neki mindent, és talán nem is kap meg mindent, amit lehetne. A bahreini időmérőn legalábbis így tűnt.” Vettel korábban maga is utalgatott arra, hogy a másik autó sokkal gyorsabb.

A Ferrari jelenleg hatodik a konstruktőri versenyben, egyes elméletek szerint ez nem is tragédia a Scuderia vezetése számára. Az új szabályok szerint minél hátrébb végez egy csapat a konstruktőri versenyben, annál több plusz időt kap a szélcsatornás fejlesztésekre.