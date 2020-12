Olvass tovább

“Minden jól ment, nagyon örülök annak, ahogy az edzés alakult. Nem voltak komolyabb gondok egyik oldalon sem, nagyon-nagyon elégedett vagyok” – jelentette ki Schumacher. “Pokolian jó menet volt, élveztem, remek volt visszaülni egy F1-es autóba!”

A 90 perces gyakorlás során a német bevallása szerint a saját, illetve az autója határait is próbálgatta, de a vezetési stílusával is kísérletezett. “Nyilvánvalóan valamikor túl kell lépni a limiteken ahhoz, hogy érezzük, hol is vannak a határok. Számomra ez inkább az apróbb dolgok kipróbálásáról szólt. Volt egy apró megingásom az első kanyarban, amikor a lágyakon nyomtam, és már elkezdtem érezni a hátsó gumikat. Nem volt túl drámai, csak próbálgattam, mit tud az autó.”

“Biztos vagyok benne, hogy az idő előrehaladtával sokkal-sokkal könnyebb dolgom lesz, és kedden talán képes leszek a határokhoz közelebb is autózni” – utalt a fiatal pilóták tesztjének elnevezett programra Schumacher. A német értékes tapasztalatokkal is gazdagodott, ugyanis először vezetett jól megtankolt F1-es gépet.

“Ez mindentől különbözik, amit eddig csináltam. Korábban csak kevés üzemanyaggal vezettem F1-es autót, úgyhogy értékes információkat gyűjtöttem és értékes időt töltöttem az autóban. Megtapasztaltam, mennyire fékezhetek és mennyire nyomhatom így. A rajtpróbám is jól sikerült, ez volt az első elindulásom egy F1-es autóval, így ennek is örülök” – lelkendezett a 21 éves versenyző.