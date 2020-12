As circuit backdrops go, this one is pretty 🙌 #AbuDhabiGP 🇦🇪 | #WeAreWilliams 💙 pic.twitter.com/qmlwEd3oya

A Haas jól csengő nevű pilótapárossal vett részt az első szabadedzésen: a sérült Romain Grosjean helyén ülő Pietro Fittipaldi mellett Mick Schumacher foglalhatta el Kevin Magnussen autóját a hétvége első 90 percében.

Schumacher mellett Robert Kubica is vezethetett az első szabadedzésen, a lengyel Antonio Giovinazzi Alfa Romeóját kapta meg másfél órára.

A gyakorlást Max Verstappen nyerte a Red Bull-lal, de mindössze 34 ezredmásodperccel előzte meg Valtteri Bottas Mercedesét. A harmadik leggyorsabb kisebb meglepetésre Esteban Ocon lett a Renault-val, ám az ő lemaradása már 1,1 másodperc volt Verstappen idejéhez képest.

Ahogy arra számítani lehetett, a visszatérés nem okozott problémát Hamiltonnak: egyedül egy fékhiba hátráltatta, emiatt elbukta az edzésidő felét, és csak az ötödik lett Alexander Albon Red Bullja mögött.

A 6-7. helyet a két Racing Point sajátította ki Lance Stroll, Sergio Perez sorrendben, őket az AlphaTaurival Danyiil Kvjat és Pierre Gasly követte.

Több műszaki hiba is hátráltatta a pilóták munkáját: Hamilton fékproblémája mellett Kvjat autójával sem volt minden rendben a rádiózás szerint, de nála is jobban fájhatott a feje Daniel Ricciardónak: a Renault-val utolsó hétvégéjét megkezdő ausztrálnak kevesebb, mint fél óra jutott, mielőtt megállt alatta a technika üzemanyagnyomás-problémák miatt.

A Ferrari-motoros autók közül Kimi Räikkönen volt a leggyorsabb, az Alfa Romeo finnjének legjobb köre a tizedik helyre volt elég. A vörös versenygépekkel Charles Leclerc a 12., Sebastian Vettel a 14. lett a körülmények miatt nem igazán mérvadó edzésen, ebből a szempontból a második gyakorlás már árulkodóbb lesz.

A pilóták nemigen hibáztak az 5554 méteres aszfaltcsíkon, egyedül Albon megforgása színesítette a gyakorlást.

A múlt heti győztesnek, a Racing Pointnál szintén utolsó hétvégéjét kezdő Pereznek, valamint az F1-től búcsúzó Magnussennek elég volt csak a vasárnapi futamra készülniük, ugyanis kiderült, hogy mindkettőjüket hátrasorolják a rajtrácson motorkomponensek cseréje miatt.

Schumacher első F1-es szabadedzését a 18. helyen zárta, megelőzve Fittipaldit és az idő nélkül záró Ricciardót.

A hétvége a második szabadedzéssel folytatódik magyar idő szerint 14 órától.