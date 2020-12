Valtteri Bottasnak már hónapok óta szerződése van 2021-re, Lewis Hamiltonnal viszont továbbra is akadoznak a tárgyalások, a hétszeres világbajnok még mindig nem írt alá. Nem kizárt, hogy jó ideje a fizetésen megy az alkudozás, a második szahíri hétvége akár az alkupozíciókat is befolyásolhatta.

George Russell beugróként, elsőre is káprázatos teljesítményt nyújtott a Szahíri Nagydíjon a Mercedesszel, akár meg is nyerhette volna a futamot. Russellről Toto Wolff csapatfőnök kijelentette, hogy “új sztár született”, de jelezte, annak nincs realitása, hogy már jövőre beülhessen az egyik autóba.

Olvass tovább

Eközben a Red Bullnak is csak egy szerződtetett versenyzője van 2021-re Max Verstappen személyében. A csapat korábban többször világossá tette, hogy Alexander Albon sorsáról csak a szezonzáró után születik döntés. Sokan Sergio Perezt látnák szívesen a thai versenyző ülésében, a Red Bull célpontja azonban akár Russell is lehet.

A német RTL szerint a Red Bull már vizsgálja is a Russell szerződésével kapcsolatos helyzetet, sőt már az elmúlt hetekben is felmerült az angol szerződtetésének gondolata. Szahíri teljesítményével Russell nemcsak a Mercedesnek, hanem a Red Bullnak is bizonyíthatott, nem lenne tehát ördögtől való gondolat a szerződtetése – amivel ráadásul a riválist is lehetne gyengíteni.

A korábbi Forma-1-es versenyző Christijan Albers úgy érzi, Perez vagy Russell közül kellene választania a Red Bullnak. “A Red Bull ráadásul olyan csapat, amelynek van elég forrása ahhoz, hogy kivásárolja Russellt” – vélekedett Albers.