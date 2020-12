“Ezt kolosszálisan elb*sztuk” – foglalta össze velősen a napot Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke. A probléma ott kezdődött, hogy a bajnokcsapat ki akarta használni a pályára küldött biztonsági autó nyújtotta lehetőséget egy kerékcserére, és egyszerre mindkét autót a bokszba hívták. Russell volt elől a sorban, ám a neki szánt gumik közé keveredett Bottas egyik abroncsa, és azt tették fel autójára. Bottas kiállásánál emiatt rengeteget hezitáltak, mígnem végül ugyanazzal a használt gumival visszaküldték a pályára, amivel előtte is haladt. Ekkor álltak élre a későbbi dobogósok is.

A Lewis Hamilton helyén vezető George Russell akár meg is szerezhette volna pályafutása első győzelmét, ha nem sújtja őt duplán a balszerencse a Forma-1-es Szahíri Nagydíjon. Ám a helyzetet sem ő, sem csapattársa, Valtteri Bottas nem tudta kihasználni a csapat bokszutcai hibájának köszönhetően, a fekete autók a 8-9. helyen értek célba a Sergio Perez győzelmével záruló viadalon.

Olvass tovább

“Az egyik szerelő nem hallotta a hívásunk, elromlott a rádió a garázsban. Az autó a bokszba gurult, és rossz gumira cseréltek” – magyarázta a szituációt Wolff. “Ez egy biztonsági kiállás volt. Kint is maradhattunk volna, de szerintem ez lett volna a legjobb döntés. Vissza sem tudom nézni” – szörnyülködött az osztrák, majd hozzátette, ebből tanulniuk kell.

Russell a hiba utáni körben újra a bokszba hajtott, hogy a megfelelő gumikat tegyék autójára, és a tempója is meglett volna akár a győzelemhez is. A Williamstől érkező beugró azonban lassú defektet kapott, amikor Perez mögött, már a második helyen haladt visszazárkózás közben. Végül egy újabb kerékcsere után a kilencedik helyet mentette meg, de ezt még nem biztos, hogy megtarthatja: vizsgálat indult ellene a szabálytalannak minősülő gumihasználat miatt.

“Jelenleg nem tudok mit mondani, nem volt jó érzés. Voltak már versenyeim, ahol elvették tőlem a győzelmet, de olyan, ahol kétszer… egyszerűen nem hiszem el. Mindent beleadtam, amit csak tudtam. Jól kezeltem a rajtot, és kényelmesen, magabiztosnak éreztem magam. Ezt követően összezavarodtunk és jött a visszaesés” – szomorkodott Russell.



“Szerintem elkaphattam volna Sergiót. Kínzó érzés ez, de hihetetlenül hálás vagyok és örülök a lehetőségnek” – utalt a mercedeses beugrásra.

Bottas is csalódottan értékelt. “Bárcsak tudnám, mi történt, ma a csapat hibázott. A biztonsági autós szakasz alatt jöttem be a bokszba, elvileg ingyen kiállás lett volna. Nem szoktunk hibázni, golyóálló a csapat, de most mégis ez történt. Ennek utána kell járnunk, és biztos vagyok benne, hogy tanulni fogunk belőle, de ez tönkretette a versenyt.”

A finn pilótának a régi gumikon nem is sikerült megtartania 4. helyet, csak nyolcadikként intették le. “A hőmérséklet volt a fő probléma, leginkább az első tengelyen. A többiek friss gumikon voltak, nehéz volt velük versenyezni.”