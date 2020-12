F1: Döbbenet, Perez az utolsó helyről győzött Szahírban

Virtual Safety Car deployed after Aiken hits the barriers #SakhirGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/ulOrv7h7ey

A Russell helyén a Williamsben debütáló Jack Aitken azonban megcsinálta a versenyt Pereznek: az újonc elhagyta az első szárnyát, emiatt pályára küldték a biztonsági autót. A lehetőséget ki akarta használni a Mercedes, de elrontották a kerékcseréket: Russellnek Bottas gumijaiból is tettek fel, míg a finn fél percet töltött úgy a bokszban, hogy levették, majd visszatették neki ugyanazokat a keverékeket.

Így az addig már harmadik helyen haladó Perez az élre került, míg a Mercedesek a 4-5. helyen vágtak neki az utolsó 19 körnek: Bottas használt kemény, míg Russell egy újabb kerékcsere után új lágyakon. A brit úgy ment át mindenkin előtte, mint kés a vajon, a finn pedig hátracsúszott a 8. helyig az alig tapadó abroncsokkal.

LAP 79/87

📻 “Aaggghhhh!” cries Russell over the radio

He’s told he has a left rear puncture and is forced into the pits

He returns to the track in P14 #SakhirGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/wW5oaT5oXe

— Formula 1 (@F1) December 6, 2020