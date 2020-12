A Q1 elején a két Haas hajtott ki először a pályára, a volán mögött a sérült Romain Grosjean helyére beugró, első F1-es hétvégéjét teljesítő Pietro Fittipaldival és Kevin Magnussennel. Hamar kigurult a bokszból a williamses Jack Aitken is: ő is elsőbálozó, a koronavírusos Lewis Hamilton Mercedesébe beülő George Russellt helyettesíti a csapatnál a brit-koreai versenyző.

Sebastian Vettel Ferrarijában a harmadik szabadedzés és az időmérő között kicserélték az erőforrást, de a német nem kap érte büntetést, ugyanis régebbi elemeket tette vissza autójába. A négyszeres világbajnok gond nélkül el tudta kezdeni a kvalifikációt.

Az első mért köröket többen is a lágyaktól eltérő, keményebb szettekkel tették meg, az első lágy abroncsos köröket a két Ferrari szállította. A Mercedes, és a szabadedzéseken villogó AlphaTauri, de még a McLaren is gyorsabb volt eltérő keverékű kerekekkel a maranellóiaknál.

A köridők folyamatosan javultak, ahogy előkerültek a piros oldalfalú abroncsok. Ezek közül néhányat el is vettek, mert a pálya elhagyásával születtek. Az első komolyabb kört Max Verstappen futotta a Red Bull-lal, mögötte Sergio Perez és Daniel Ricciardo következtek a Racing Pointtal és a Renault-val.

A pálya bő öt perccel a Q1 vége előtt elcsendesedett egy kicsit. Meglepetést jelentett, hogy kieső helyen volt ekkor Pierre Gasly az AlphaTaurival, valamint az, hogy Aitken verte tapasztaltabb csapattársát, Nicholas Latifit, ráadásul továbbjutó helyen állt a Williamsszel.

A kvalifikáció első szakaszának végén azonban rengeteg javítás történt, többek között Valtteri Bottas is az élre ugrott a Mercedesszel. Nem jutott tovább a két Haas, a két Williams és Kimi Räikkönen az Alfa Romeóval. A Q1-ben elmaradt az adok-kapok és a feltartás, amire előzetesen többen is számítottak.

A Q2-ben taktikázni kezdtek a csapatok, ami a gumiválasztást illeti: a Ferrari, a Mercedes, a Renault versenyzői és Verstappen választották a közepes keverékű gumikat az első próbálkozásra, mindenki más a lágyakat feltéve hajtott ki a bokszból.

We 👏 Go 👏 Again 👏 Our second segment of qualifying is under way!#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/BtXuzQJJRo — Formula 1 (@F1) December 5, 2020

Az első körök után Bottas 16 ezreddel verte Russellt, Verstappen hátránya már 2 tizedmásodperc volt. Meglepő módon a két Renault relatíve jól ment a közepes gumikon, de a lágy gumis Racing Pointokkal nem tudtak versenyre kelni: Sergio Perez 16 ezreddel még Bottas addigi pályacsúcsát is megdöntötte. A két Ferrari első köreik után a kiesőzónában voltak: Charles Leclerc a 11., Vettel a 12. helyen állt 6 perccel a Q2 leintése előtt. A monacói később tovább javított, és felugrott a hatodik helyre.

What was that about a gap of 0.016s?! Perez now moves into top spot, posting the exact same margin ahead of Bottas ⏱️#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/uFaLdMC6IB — Formula 1 (@F1) December 5, 2020

A kvalifikáció szorosságát jól mutatta, hogy ekkor az első öt helyezett között mindössze 53 ezredmásodperc volt.

A szakasz utolsó mért körét mindenki egyszerre próbálta megfutni, a két Mercedes kivételével ekkor már mindenki a lágyakon próbálkozott. Nem jutott tovább végül Esteban Ocon (Renault), Alexander Albon (Red Bull), Sebastian Vettel (Ferrari), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) és Lando Norris (McLaren). Az első tíz helyezett három tizedmásodpercen belül végzett egymáshoz képest a Q2-ben – ennek majdnem fele, 140 ezred az élre ugró Verstappen és a második Perez közti különbség.

A Q3-as első felfutások után Verstappen állt az élen Leclerc és használt gumikon kifutó Mercedesek, Bottas és Russell előtt. Őket Közéjük befért Perez, őket Daniel Ricciardo (Renault), Carlos Sainz (McLaren), Lance Stroll (Racing point) és Gasly követte. Mind közül legnagyobb meglepetést Leclerc okozta a Ferraritól meglepően jó idővel: a monacói nem is futott ki másodjára az időmérő végén.

A Mercedesek a friss gumikon nem kegyelmeztek: Bottas és Russell az első két helyre ugrott, a finn 142 ezreddel volt gyorsabb új csapattársánál, Verstappen hátránya ekkor 214 ezred volt.

A fináléra mindenki új gumikat tett fel. A legjobbak közül a két Merdeces gurult először a pályára Bottas vezetésével, őket Verstappen és Ricciardo követte. Bottas nem, Russell és Verstappen azonban javított köridején, de nem tudták átugrani a finnt, aki megszerezte pályafutása 16. pole-pozícióját. A legjobb három pilóta között mindössze 56 ezredmásodperc volt.

Valtteri Bottas will start Sunday’s race on pole! @GeorgeRussell63 joins the Finn on the front row with Max Verstappen taking third #SakhirGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/cHWZWEoSed — Formula 1 (@F1) December 5, 2020

Leclerc ideje végül elég volt a negyedik helyre, Perez és Kvjat az ötödik és a hatodik lett. Az orosz mögött a legjobb tíz maradék pozícióin Ricciardo, Sainz, Gasly és Stroll osztozhatott.

A 2020-as Forma-1-es Szahíri Nagydíj magyar idő szerint vasárnap 18.10-kor kezdődik.