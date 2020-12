Tavaly az Olasz Nagydíj időmérőjén már láthattuk, milyen az, ha a Forma-1-es versenyzők minden áron a másik szélárnyékában szeretnének mért kört futni. Akkor egy kaotikus kvalifikációt láthattunk, és ugyanerre lehet példa az 55 másodpercnél is rövidebb idő alatt megtett, három hosszú egyenesből és néhány kanyarból álló nyomvonalon, mely a Szahíri Nagydíjnak ad otthont.

A résztvevők egy része már előzetesen, a futam bejelentésekor azt jósolta, hogy az időmérőn óriási lesz a káosz. Eddig őket igazolja a Forma-2 helyosztója, ahol a bajnoki éllovas Mick Schumacher is ütközött Roy Nissanyval.

HUGE implications for the championship?! 😳

Leader Schumacher collides with Nissany in qualifying and is set to start towards the back of the grid 😱#SakhirGP 🇧🇭 #F2 pic.twitter.com/nW3acVSCS0

