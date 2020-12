And @PiFitti sets the first lap time of the day – it’s a 56.499 🇧🇷 #HaasF1 #SakhirGP #FP3 pic.twitter.com/1pyJDDKpi4

Hibákból ezúttal sem volt hiány: ahogy pénteken, úgy szombaton is kihívást jelentett a 2-es kanyar bevétele, valamint az aszfaltcsík középső szektorának jó megoldása.

A busy couple of minutes! Max Verstappen goes spinning off track and then George Russell goes fastest, posting a time of exactly 55 seconds ⏱️#SakhirGP #F1 pic.twitter.com/lIxrmDDzji — Formula 1 (@F1) December 5, 2020

Láthattunk néhány olyan jelenetet az edzés során, melyektől a legtöbb pilóta tartott az időmérőhöz közeledve: a versenyzők gyorsköreikre készülve sokszor egymás mögött feltorlódtak, miközben mögöttük sokkal nagyobb tempóval érkeztek a riválisok.

Moments ago the track was virtually empty Look at it now! #SakhirGP #F1 pic.twitter.com/0B8hpezoUo — Formula 1 (@F1) December 5, 2020

Az edzés végéhez közeledve többen is javítottak addigi köridejükön. A sokáig vezető Bottas legjobbjánál Verstappen gyorsabb kört futott, a két Mercedest pedig Gasly, Esteban Ocon (Renault), Lando Norris (McLaren) és Alexander Albon (Red Bull) is el tudta választani egymástól. Russell csak a hetedik lett, 6, illetve 4 tizedmásodperccel elmaradva Verstappen és Bottas legjobbjától.

A Ferrarik nem szerepeltek erősen ezen az edzésen: a 15. helyen záró Sebastian Vettel negyed órával a leintés előtt kiszállt autójából, a szerelők nekikezdtek az erőforrás teljes cseréjének a német versenygépén. Charles Leclerc a 13. lett, a kockás zászló meglendülésekor egy keresztbeállással zárta le szabadedzését.

Problemas para Vettel. Se ha terminado ya Libres3. Parece que trabajan en motor. Problems for Vettel. FP3 finished already. It looks they work on the engine side. pic.twitter.com/uoMGP7siC0 — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) December 5, 2020

And that’s your lot for now… 🏁END OF FP3 🏁 TOP 10

Verstappen

Bottas

Gasly

Ocon

Norris

Albon

Russell

Perez

Stroll

Sainz#SakhirGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/k5ya1IzROh — Formula 1 (@F1) December 5, 2020

A Szahíri Nagydíj időmérője magyar idő szerint este 6 órakor kezdődik.