Russell azonban nem eszi olyan forrón a kását, szerinte finn csapattársa ennél jobb. “Az, hogy most gyorsabb voltam nála, nem jelenti azt, hogy legközelebb is itt leszek” – utalt az időmérőre a Williamstől kölcsönkért versenyző. “Verstappen hihetetlenül gyors volt a hosszú etapokon, Valtteri pedig a leggyorsabb kört futotta a második szabadedzésen, de a körét törölték. Talán fél tizedet nyerhetett [a pályalevágással – a szerk.], úgyhogy talán jó másfél tizedre vagyok Valtteritől alacsony üzemanyagszint mellett. Meglátjuk, egyre jobbak leszünk.”

Jobban nem is alakulhatott volna George Russell beugrása a Mercedesnél: a koronavírusos Lewis Hamiltont helyettesítő brit megnyerte a Forma-1-es Szahíri Nagydíj pénteki napjának mindkét szabadedzését, ráadásul a másodikon Valtteri Bottast szinte a földbe döngölte: a finn csak 11. lett, ezzel idei legrosszabb edzéseredményét érte el.

A pilóta elárulta, nem a legkényelmesebb munkahely a Mercedes W11-es versenyautójának pilótafülkéje. Russell a Forma-1-es pilóták közül az egyik legmagasabb, Hamiltonnál is közel egy fejjel magasabb, így a hétszeres világbajnok helyére szinte be kellett passzíroznia magát. “Rengeteget kell dolgozni a beállításokon, hogy kényelmesen elférjek az autóban.” Állítása szerint ezek a komfortját is szolgálják. “Eléggé ütött és zúzott vagyok már most” – mondta.

Wolff: Ez nem szétlövés!

Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke eközben igyekezte azt a bokszutcai pletykát lecsendesíteni, miszerint akár a mostani hétvégén látottak alapján eldőlhet, ki üljön Hamilton mellé 2022-ben – feltéve, ha Hamilton marad a Forma-1-ben.

Az osztrák szerint ez az idő még távol van. “Hallottam ezt a pletykát, és nem igaz. Nem hívhatjuk ezt szétlövésnek, hiszen csak egy vagy két versenyről van szó, ez egyébként sem ad elegendő adatot.”

“Ha George jól teljesít, az jelezheti, hogy egy nap jó autóban lesz és győzelmekért, valamint bajnoki címekért versenyezhet. De ez még messze van, és ezt ő is tudja. Jó munkát kell végeznie és nem szabad hibáznia” – jelentette ki Wolff.

“Nincs szétlövés. Tökéletesen megbízunk Valtteriben, és a lojalitásában, ahogy eddig is tettük. Tudjuk, hogy jövőre is Lewisszal és Valtterivel versenyzünk. Hogy hol leszünk 2022-ben, az a mi ’21-es szezonunktól függ majd, és nem attól, hogyan teljesít George a bahreini oválpályán és az abu-dzabi szezonfinálén” – tette hozzá az osztrák szakember.