A szabadedzés egyik legnagyobb vesztese a Ferrari volt: Sebastian Vettel nemigen találta az összhangot autójával, a gyakorlást a 16. pozícióban záró négyszeres világbajnok többször is keresztbe állt a pályán. Csapattársa, Charles Leclerc azonban rosszabbul járt, műszaki hiba miatt mindössze két kör után a bokszba kellett gurulnia, a kardántengely mondott csütörtökön a vörös gépben.

📻 Leclerc: “Something broke” Problems for Charles, who limps to the box in neutral with what initially looks to be a gearbox issue#SakhirGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/aSSRLUU9Mz — Formula 1 (@F1) December 4, 2020

Nemcsak neki, de a mclarenes Lando Norrisnak sem volt minden rendben az autójával, de a brit ifjoncnak azért volt egy zavartalan órája a munkára. A másik papajaszínű autónak is gondjai akadtak, Carlos Sainznál a váltó rakoncátlankodott, de ő később újra a pályára hajthatott.

Nagyjából 40 perc után a legtöbb versenyzőnél előkerültek a lágy gumik, ezeken futották meg a pilóták leggyorsabb köreiket. A mercedeses Valtteri Bottas, valamint a két Red Bull folyamatosan küszködött a 8-as kanyarban, nehezen állt nekik össze egy tiszta kör. Nem úgy Russellnek, aki 54,713-as körével ugyan lassabb volt, mint az első gyakorláson, de így is megnyerte a szabadedzést a Red Bull-os Max Verstappen és Sergio Perez Racing Pointja előtt.

🏁 FP2 comes to an end. 🏁 Carlos finishes the session in P10 with Lando in P17. Full focus for the team now as we get set for Saturday. #SakhirGP pic.twitter.com/fnLECuTzeM — McLaren (@McLarenF1) December 4, 2020

Őket a renault-s Esteban Ocon követte, bő kéttizedes lemaradással Russell mögött. Alexander Albon lett a másik Red Bull-lal az ötödik, Danyiil Kvjat pedig a hatodik az AlphaTaurival. Még a hetedikként záró Lance Stroll is 4 tizedmásodpercen belül volt a Racing Pointtal.

Bottas végül nem is fért be a legjobb tízbe: a finn csak 11. lett, hattizeddel lassabb kört futott, mint újdonsült csapattársa. Befért elé Daniel Ricciardo (Renault), Pierre Gasly (AlphaTauri) és Sainz is. Galsynak egy fájdalmas véget ért a szabadedzés, utolsó köreinek egyikén egy kavics találta el az egyik ujját.

A két újonc az első szabadedzéshez hasonlóan ismét sereghajtó volt: a haasos Romain Grosjean helyére beülő Pietro Fittipaldi közel 4 tizedmásodpercet kapott a csapattárs Kevin Magnussentől, és 18. lett, megelőzve a Russell Williamsét ideiglenesen elfoglaló Jack Aitkent. A brit közel fél másodpercet kapott a testvérautóban ülő Nicholas Latifitől, és 15 századmásodperccel volt lassabb Fittipaldinál.

The chequered flag flies on FP2 and on Friday 🏁 Back for more tomorrow 👊#SakhirGP 🇧🇭 | #WeAreWilliams 💙 pic.twitter.com/5m5c7rXvmf — Williams Racing (@WilliamsRacing) December 4, 2020

A Szahíri Nagydíj programja szombaton szombaton magyar idő szerint 15 órától a harmadik szabadedzéssel folytatódik, az időmérő pedig 18 órakor rajtol.