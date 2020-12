A Haasnál a sérült Romain Grosjean helyére Pietro Fittipaldi ülhetett, szintén megejtve Forma-1-es debütálását.

Az első gyakorlás során a Mercedeshez beugró Russell rögtön megfutotta a Forma-1 eddigi leggyorsabb körét: 54,546-os idejével közel kéttized másodperccel jobb időt futott a Red Bull-os Max Verstappennél. Őket csapattársaik követték a tabellán, de Alexander Albon gyorsabb volt Valtteri Bottasnál: a finn hátránya 322 ezredmásodperc volt csapattársához képest. Mindketten többet is hibáztak a 90 perc során, Albon egy alkalommal meg is forgatta versenygépét, leírva ezzel a gumikat.

Mivel a pálya vonalvezetése nagyrészt megegyezik a múlt heti nagydíjon látottéval, a legnagyobb kihívást a középső, új szektor jelentette. Ennek egyenetlensége, kemény rázókövei valamint igen koszos, alig tapadó aszfaltja több pilótán, többek között a ferraris Charles Leclerc-en és Bottason is kifogott. Pierre Gaslynak az AlphaTaurival is meg kellett küzdenie, az autó jobb oldali visszapillantó tükre adta meg magát.

