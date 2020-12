Ez a visszatérő Alonso mellett minden csapatot váltó pilóta számára hátrány, így a Ferrarihoz igazoló Carlos Sainz, a McLarenhez távozó Daniel Ricciardo, illetve az Aston Martinba átülő Sebastian Vettel is nehéz helyzetben lesz a 2021-es szezon előtt.

A szezonzáró Forma-1-es hétvége után a csapatok maradnak Abu-Dzabiban, mert itt rendezik az elvileg fiatal versenyzők számára kiírt tesztet. A fiatalok mellett azonban egy kétszeres világbajnok is lesz a pályán, a Renault ugyanis kibulizta, hogy a kétéves kihagyás után jövőre visszatérő Fernando Alonso is vezethessen.

Olvass tovább

Mivel az autók lényegében nem változnak jövőre, az ifjoncteszten való szerepléssel Alonso több ellenfelével szemben is előnybe kerül. Erről persze nem ő tehet, hanem az FIA, amiért belement ebbe (a szabályok megváltoztatásával olyan tapasztalt versenyzők is vezethetnek még a teszten, mint Robert Kubica és Sebastien Buemi).

Sainz nem is rejtette véka alá a véleményét. “Szerintem nem titok, hogy szeretnék tesztelni a Ferrarival. Főleg most, hogy az FIA olyan versenyzőknek is megengedte ezt, akik nem újoncok vagy fiatalok. Az FIA miért ne nyithatná ki az ajtót mások előtt is?” – fogalmazott Sainz.

“Nagyon szeretnék én is ott lenni a teszten Abu-Dzabiban. A szerződésem lehetővé is teszi ezt.” Úgy tudni, a Ferrari a háttérben megpróbál majd nyomást gyakorolni annak érdekében, hogy Sainz is ott lehessen a teszten.

Daniel Ricciardo ezzel szemben nem is számított a részvételre, így nem éli meg csalódásként, hogy nem próbálhatja ki a McLarent. “Az én szerződésem csak 2021-től érvényes, szóval nem érzem, hogy bármiről is lemaradnék” – így az ausztrál, majd Alonso szereplésével poénkodott. “Úgy tűnik, Fernando nagyon fitt és nagyon jó formában van, egészen fiatalnak tűnik. Első ránézésre simán el lehet adni újoncnak is.”