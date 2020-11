A tavaly a Renault-hoz szerződött Daniel Ricciardo jövőre már a McLaren Forma-1-es csapatát erősíti. Az új igazolásról nemrégiben a csapatfőnök Andreas Seidl mesélt egy érdekes történetet, még 2015-ből.

A német szakember akkor még a Porsche Le Mans-i projektjét irányította, abban az évben pedig három LMP1-es versenygépet is indítottak a világ egyik legnagyobb autós megmérettetésén. Alapvetően a Porsche csak két autóval vett részt a szezonban, így a harmadik kocsiba beugrósokat hívtak – köztük Nico Hülkenberget is, aki akkor még a F1 mezőnyét erősítette. Végül 24 óra után ő is örülhetett, hiszen a győztes trió tagja volt.

Seidl azonban elárulta, Ricciardót is hívták volna, ám az ausztrál versenyző akkori munkaadója, a Red Bull nemet mondott a felkérésre. “Volt néhány megbeszélésünk akkoriban, de sajnos nem kaptunk engedélyt. Érdekes élmény lehetett volna számunkra, de számára is, és az autó, amit vezetett volna, megnyerte végül Le Mans-t” – tekintett vissza a McLaren-főnök.

“Daniel mindig is egy olyan pilóta volt, akit követtem teljes F1-es pályafutása során. Mindig tetszett a pályán mutatott teljesítménye, de az autón kívüli pozitív személyisége is egy olyan dolog, mely számomra fontos egy csapaton belül. Örülök, hogy jövőre velünk dolgozik és várom a januári csatlakozását” – tekintett előre Seidl.