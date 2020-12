Kedd reggel a Mercedes bejelentette, hogy pilótájuk, Lewis Hamilton koronavírusos. A hétszeres világbajnok saját bevallása szerint jól van, de ahogy azt a protokoll megköveteli, távol marad a Forma-1-es eseményektől, egészen addig, amíg fel nem mutat egy negatív tesztet.

A Mercedes egy nappal a hírek után ki is jelölte azt a személyt, aki a Szahíri Nagydíjon biztosan elfoglalhatja Hamilton helyét.

A helyettesi feladatra George Russellt, a Williams versenyzőjét kérték fel.

BREAKING: George Russell will drive for Mercedes in place of Lewis Hamilton at this weekend’s Sakhir Grand Prix

Jack Aitken steps up for Williams#SakhirGP #F1 pic.twitter.com/fGJdr22fLH

— Formula 1 (@F1) December 2, 2020