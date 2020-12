Csapata közölte, hogy Hamiltont a múlt hét során háromszor is tesztelték, de minden egyes alkalommal negatív eredmény született – utoljára vasárnap délután, a pályán vizsgálták meg, a Forma-1 tesztprogramjának keretében.

Hétfőn reggel azonban enyhe tünetek jelentkeztek nála, és időközben egy ismerőséről is kiderült, hogy koronavírusos. Így a britnél is következett az újabb teszt, mely pozitív eredménnyel zárult, ezt ráadásul azóta egy másik teszt is megerősítette.

Mindezzel együtt Hamilton jól érzi magát, a Mercedes pedig hamarosan bejelentheti a 95-szörös futamgyőztes helyettesét. A csapat tartalékpilótája a Forma-E-ben vitézkedő Stoffel Vandoorne, ő a feladat első számú várományosa, de a Williamsnél versenyző, erős Mercedes-kötelékkel rendelkező George Russell átültetése sem elképzelhetetlen.

A bahreini és az abu-dzabi szigorú koronavírus-szabályozásoknak köszönhetően előfordulhat, hogy Hamilton múlt vasárnapi sikere volt az idei utolsó Forma-1-es futama. Vandoorne eközben a spanyolországi Valenciában tartózkodik a Forma-E tesztjén, ha őt választaná a Mercedes a helyettesi feladatra, neki is át kellene még esnie a tesztelési protokollon.

A Forma-1-es mezőnyből Hamilton a harmadik, aki a betegségen átesett: korábban a Racing Point két versenyzője, Sergio Perez és Lance Stroll produkált pozitív eredményeket. A mexikói a két silverstone-i futamról hiányzott a betegség miatt, míg a kanadairól a rosszulléte után kihagyott Eifel Nagydíjat követően derült ki, hogy vírusos. Mindkettejük helyére Nico Hülkenberg ugrott be a rózsaszín autóba.