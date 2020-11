Bár teljesen új autót nem építhetnek a csapatok 2021-re, a Scuderia új motort fejleszt – ez állítólag igen ígéretes –, ahogy az aerodinamikát is igyekeznek a lehetőségekhez mérten átalakítani.

A Ferrari 2020-ra pocsék autóval állt elő, az olasz csapat a szezon nagy részében történelmi mélységekben járt, de a háttérben keményen dolgoztak és dolgoznak jelenleg is, hogy a jövő év azért jobb legyen.

„Természetesen nagyon fontos a Ferrari számára, hogy mostanában jobban teljesítünk. Tudjuk, hogy sikerült javítanunk az autón, ha megnézzük az elmúlt pár futamot, a verseny során előrébb is tudtunk lépni” – idézte az Autosport Binottót.

„Úgy gondolom, hogy az autó kiszámíthatóbbá és egy kicsit gyorsabbá is vált. Nagyszerűek ezek az eredmények, a jövő évre, de még az idei utolsó futamokra is. Na meg a konstruktőri pontok szempontjából is, a bajnokság még nem ért véget, szóval bizakodhatunk” – utalt arra, hogy a csapat immár reménykedhet, hogy felfelé mozdulhat el a 6. helyről.

„A gyárban dolgozó emberek keményen hajtanak, hogy kiismerjék az autó gyengeségeit, majd kezeljék azokat. A jövő évi felkészülés során minket is ösztönöznek az eredmények.”