A sors furcsa fintora, hogy a Ferrari Isztambulban a főnök távollétében érte el idei legjobb eredményét Sebastian Vettel és Charles Leclerc 3-4. helyével, amin a 2020-as első dobogós helyezését elérő német élcelődött is egy kicsit.

A főnök már korábban utalt arra, hogy idén további hétvégéket is kihagyhat, a Motorsport francia kiadása pedig már tényként közli, hogy Binotto a hétvégi Bahreini Nagydíjat is kihagyja.

„Azt hiszem, az eddigi legtöbb pontunkat szereztük, Mattia pedig itt sem volt. Ha legközelebb nem teljesítünk ilyen jól, megpróbálhatjuk megint otthon hagyni” – viccelődött.

„Nem, amúgy nem hiszem, hogy ezen múlott. 12-13 évvel ezelőtt is dolgoztam már Laurenttel (Mekies, sportigazgató, Mattia távollétében a csapat rangidőse), azóta pedig még sokat fejlődött a kapcsolatunk. Nagyon jó szakember, de ahogy mondtam, nem csak rajta, nem csak Mattián múlik az eredmény, végső soron csapatmunkáról van szó. Sok ember együttműködéséből áll össze egy jó hétvége. Itt (Isztambulban) a körülmények is kedveztek nekünk, de bízunk benne, hogy a következő három hétvégén is jók lehetünk!”