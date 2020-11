A Forma-1-ben kiadáscsökkentési okokból már idén is csak kétszer három napig tartott a téli tesztelés a korábbi években megszokott kétszer négy helyett, ám mivel 2021-re a csapatok nem is építenek új autót, jövőre még ez is felére csökkent, alig három nap jut a felkészülésre.

Jó néhány pilóta szerint ez már túl kevés, így van ezzel a McLarentől a Ferrarihoz átszerződő Carlos Sainz is.

„Ahogy gondolhatják, másfél nap alatt gyakorlatilag lehetetlen felkészülni egy szezonra, sőt még a szezonnyitóra is egy előtte teljesen ismeretlen autóval. Emiatt elég nehéz lesz a ferraris idényem leső fele, ahogy Fernandónak és Ricciardónak is az lesz, mindenkinek, aki csapatot vált” – idézte a Motorsport.com