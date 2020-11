A Forma-1 történetének legtapasztaltabb versenyzője, a 41 éves Kimi Räikkönen még 2001-ben mutatkozott be sportágban, és azért, hogy a finn eljusson a csúcskategóriáig, akkor is igen komoly áldozatokat kellett hoznia a családjának, valamint az is kellett, hogy a menedzser David Robertson felkarolja, invesztáljon belé.

A 2007-es világbajnok csak csodálkozik, hogy mára milyen drága lett a versenyzés a fiatalok számára.

„A motorsport mindig is költséges volt, már akkor is, amikor én voltam fiatal. De úgy hallom, hogy a profi gokartozás mára drágább, mint az én időmben a Forma Renault volt, 20 évvel ezelőtt. Ez kész őrület!” – idézte a Speed Week.