Ross Brawn szerint a Török Nagydíjon második Perez elvesztése nagy érvágás lenne a Forma-1 számára. “Perez nagyszerű teljesítményt nyújtott egész hétvégén. Ahogy korábban is írtam már, tragédia lenne, ha jövőre nem lenne itt. Több mint megérdemli a helyét” – írta az F1 sportigazgatója a szokásos futamértékelőjében.

Sebastian Vettel érkezése miatt Sergio Pereznek távoznia kell a Racing Pointtól, a mexikóinak egyelőre nincs is csapata 2021-re. Nagyon bízik benne, hogy a Red Bull őt választja Max Verstappen mellé, de a döntés nem az ő kezében van, a csapat ráadásul a szezon legvégéig húzza az ügyet.

“Ha csapatként olyan versenyzőre van szükséged, aki minden lehetőségből kihozza a maximumot, Perez a te embered.”

Brawn dicsérte Sebastian Vettelt is, aki az utolsó kanyarokban lépett fel a dobogóra Charles Leclerc hibája után. “Sebastian felvillantotta a tapasztalatát, és megmutatta a fiataloknak, hogy van még mit tanulniuk.”

“Öröm volt nézni Sebastian hétvégi teljesítményét. Az emberek hajlamosak gyorsan leírni valakit, ha éppen kevésbé sikeres időszaka van. Vasárnap megmutatta a benne szunnyadó tehetséget: idén egy kicsit Charles árnyékában volt, a Ferrarival való házassága is a végéhez közeledik, de a Török Nagydíj nagyszerű nap volt számára. Mindent jól csinált, és azonnal lecsapott, amint adódott előtte egy lehetőség.”

Brawn szólt a fiatalokról, Leclerc-ről és Max Verstappenről is. “Sebastiannal ellentétben Charles és Max is követtek el hibákat, de ezzel is csak tapasztalatot gyűjtöttek. Ha holnap lenne egy újabb törökországi futam, biztosan másképp csinálnának néhány dolgot.”

“Lance (Stroll, Racing Point) bizonyította, hogy képes magabiztosan vezetni egy versenyt, ami mindenképp pozitív dolog számára. Úgy tűnt, hogy a körülmények kifogtak rajta, de a csapat azóta azonosított egy sérülést az első szárnyán, ami közrejátszhatott a visszaesésében.”