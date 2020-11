Sao Paulo – pontosabban a város Interlagos negyedében fekvő Autodromo Jose Carlos Pace pálya – Forma-1-es szerződése idén járt le. A helyszín a Liberty 2017-es beszállása óta nem fizetett rendezési díjat egy jogi hézag miatt, így nem volt meglepő, hogy az F1 jogtulajdonosa örömmel fogadta a kezdeményezést, hogy a Brazil Nagydíjat Rio de Janeiróba költöztessék, néhány hete a sportág vezérigazgatója, Chase Carey levélben biztosított is az ottaniakat a sikerről.

„A szerződést véglegesítettük, a napokban alá is írjuk” – mondta polgármester Sao Paulo állam kormányzójával, Joao Doriával közösen tartott sajtótájékoztatóján.

„Jövő novemberben itt, Interlagosban tartjuk majd a nagydíjat. A szerződés öt évre szól és további öt évvel meghosszabbítható” – folytatta.

A Reuters érdeklődött az F1-nél a bejelentés valóságtartalmáról, de a sportág szóvivője annyit mondott, hogy „a versenyszervezőkkel, a partnereinkkel kötött szerződésekről nem nyilatkozunk”.

A riói versenyrendezés egyik fő akadályát a pálya tervezett helyén lévő erdő sorsa, a környezetvédelmi aggodalmak jelentették, bár a brazil sajtóban olyat is lehetett olvasni, hogy az ottani szervezők vérszemet kaptak, a televíziós jogokat is maguknak követelték, ezért fordított hátat nekik az F1.

Sao Paulo polgármesterét is megkérdezték a sajtótájékoztatón, hogy szerinte miért őket választották Rio helyett – így felelt: „Nos, nekünk már most is van pályánk.”