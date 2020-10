A héten kiszivárgott, szeptember közepi levélből kiderült, hogy a Forma-1 vezetése már megegyezett az ottani szervezőkkel a Brazil Nagydíj Sao Paulóból/Interlagosból Rio de Janeiróba való költöztetéséről, a rendezéshez már csak a környezetvédelmi hatástanulmány és annak hatósági elbírálása hiányzik. (Mivel a riói projektet Brazíilia populista elnöke, Jair Bolsonaro is támogatja, valószínű, hogy meglesz a zöld út.)

A hatástanulmányra azért van szükség, mert a Deodoro kerületbe tervezett pálya építéséhez, a szükséges infrastruktúra kialakításához a metropolisz utolsó erdejét is ki kellene vágni, amit a helyi környezetvédők vehemensen elleneznek is, igaz, a projekt gazdái újratelepítést is ígérnek.

A szintén nagyon környezettudatos Lewis Hamilton ugyanilyen alapon nem támogatja a riói Brazil Nagydíjat.

„Úgy hallottam, hogy fenntarthatónak ígérik a futamot. De a legfenntarthatóbb az, ha egyáltalán nem vágnak ki fákat. Szerintem nem jó lépés ez, globális probléma az erdőirtás” – mondta csütörtökön, a nürburgringi Eifel Nagydíj sajtónapján.

„Az én véleményem az, hogy a világnak nem kell egy újabb versenypálya. Így is van már sok nagyszerű pályánk, Interlagost pedig nagyon szeretem is” – tette hozzá.