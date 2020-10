Két éve téma, hogy Rio de Janeiro „elvenné” a Forma-1-es Brazil Nagydíjat a Sao Paulótól.

Az eddigi helyszín, az interlagosi pálya szerződése idén futott ki – a koronavírus-járvány miatt futamrendezés nélkül –, az F1 vezetésének nagy megkönnyebbülésére, ugyanis az elmúlt három évben nem is fizettek rendezési díjat.

Az F1 jó ideje tárgyalt a rióiakkal, és ahogy most kiderült, szeptemberben már meg is egyezett a verseny áthelyezéséről, igaz, a 2016-os olimpia egyik helyszíneként is használt, Deodoro nevű területen történő pályaépítés még nem kapott zöld utat, a környezetvédelmi hatástanulmány, majd annak elbírálása még hátravan.