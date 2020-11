Olvass tovább

A saját megfogalmazása szerint az idén „a senki földjén” versenyző Verstappen ugyanakkor úgy érzi, a legyőzésre jövőre sem lesz sok esélyük.

„Bőven van miben javulni. Először is mindig lassan kezdjük az idényt, szóval fontos lenne, hogy rögtön versenyképes autóval kezdjünk. Hogyan? Hát, világos, hogy erre még nem jöttünk rá, szóval változtatnunk kell a megközelítésen. Másképp kell dolgoznunk. A csapat működését illetően jók vagyunk: jók a bokszkiállásaink, jók vagyunk a stratégiában. Ezeken túl az is egyértelmű, hogy idén is hátrányban vagyunk a motorerő tekintetében. Szóval bőven van min dolgozni, ha versenyben akarunk lenni velük.”

„Én úgy gondolom, hogy jövőre sem leszünk versenyben az autó fejlesztését illető korlátozások miatt. Talán a csapatnál egyesek kitalálnak valamit. Ami engem illet, egyszerűen realista vagyok, szerintem nem tudjuk megverni őket. Szóval a jövő év is húzós lesz. Remélhetőleg egy kicsit jobbak leszünk, de a Mercedest akkor is nehéz lesz megverni.”