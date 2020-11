Alexander Albon a múlt heti Emilia-romagnai Nagydíjon ismét siralmas produkciót nyújtott, egyre valószínűbb, hogy a thai-angol versenyző jövőre elveszíti az ülését a Red Bullnál. Max Verstappen mellé valószínűleg kívülről szerződtet majd valakit a csapat, ha a hollandon múlna, Nico Hülkenberg lenne az.

“Szerintem jó csapattárs lenne, de ez nem az én döntésem” – nyilatkozta Verstappen korábban a német RTL-nek.

Hülkenberg mellett szabadon igazolható a Racing Pointtól Sebastian Vettel miatt elküldött Sergio Perez is, aki több millió dollárnyi szponzorpénzt is hozna magával. Ennek ellenére Jos Verstappen is Hülkenberg mellett lobbizik.