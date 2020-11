Olvass tovább

„Hogy akkor mit csinált ott? A magától értetődő következtetés az, hogy az F1 eladásához lehet köze. A koronavírus-járvány semmissé tette a várható hasznot, a Liberty Mediának így sokkal tovább – nem is tudni, meddig – tartana újabb pénzeket kiszedni az F1-ből. Mostanra az eredeti befektetést már kitermelték a részvényeladásokkal, de nyilván a cégek ennél több hasznot akarnak.”

„Pár hete hallom már, hogy a Liberty szépen, csendben vevőt keres a Forma-1-re. Bármilyen áron is keljen el, nekik már profitot hozott, ugyanakkor a növekedési potenciál jelenleg hiányzik és nem is látszik, it hoz a jövő” – magyarázta Saward, hogy miért most szabadulnának a száguldó cirkusztól.