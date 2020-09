A hét közepén egymástól függetlenül több sajtóorgánum is arról tudósított, hogy a Forma-1-et az amerikai Liberty Media 2017-es beszállása óta vezérigazgatóként irányító Chase Carey az év végén távozik posztjáról, helyére pedig a Ferrari 2008-tól 2014-ig csapatfőnökként irányító, utána az Audinál is megfordult, az elmúlt években a Lamborghinit vezető Stefano Domenicali kerül.

Az F1 péntek délután hivatalosan is megerősítette a fentieket, 2021 januárjától az olasz szakember lesz az új CEO. Carey tanácsadói szerepkörben igazgatótanácsi elnöki titulussal folytatja.

Liberty Media have confirmed that Stefano Domenicali will take up the role of President and CEO of Formula 1 in January 2021

Chase Carey will move to the role of non-executive Chairman#F1 pic.twitter.com/DgRJrLG05t

— Formula 1 (@F1) September 25, 2020