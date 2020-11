Hiába remekel és veri bucira csapattársait az időmérőkön a williamses George Russell, a Mercedes angol neveltje 34 futam alatt még egyszer sem szerzett pontot, a versenyeken valami mindig közbejön, nem egyszer az ifjonc hibájából.

Russellnek a múlt vasárnapi Emilia-romagnai Nagydíjon is esélye lett volna az első top10-es eredményre, ám a biztonsági autós szakasz alatt, a 10. helyen haladva gumimelegítés közben egyszerűen falnak verte az autót, kiesett.

George’s loss was Kimi’s unexpected gain at Imola P11 to P10 from behind the Safety Car 😲#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/Yt659uoSPo — Formula 1 (@F1) November 2, 2020

A pilóta érthetően nagyon maga alatt volt, kezdő hibának bélyegezte a bakit. A Mercedes-főnök Toto Wolff egyetért ezzel, de azt mondja, pont ez a lényeg, minden versenyző így tanul.

„Ez hozzátartozik a fejlődési folyamathoz. Lewist és Valtterit, meg előtte Nicót is a tapasztalat tette különlegessé. Szerintem egyszer mindenkinek falnak kell vágnia az autót a safety car mögött. A legtapasztaltabb pilótáktól is láttunk már ilyet, nyomás alatt mindenki hibázhat” – idézte az Autosport az osztrákot.

„George mai hibája a legjobbakkal is előfordult már. Most pocsékul érzi magát, de leülepedik majd a dolog, harci heggé válik, és ettől is jobb versenyző lesz a továbbiakban” – magyarázta.