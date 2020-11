A Haas-csapat 2021-re mindkét versenyzőjét lecseréli, a távozó Kevin Magnussennek és Romain Grosjeannak pedig gyakorlatilag nincs esélye Forma-1-es ülést szerezni a jövő évre.

Magnussen a múlt hétvégén azt mondta, egyelőre nem tudja, merre megy tovább, az F1-es tartalékosi munkát sem zárta ki, Grosjean ugyanakkor mindenképp versenyezni szeretne a jövő évben is, egyre vonzóbbnak látja például az amerikai IndyCart.

„Egyre kevesebb a szabad ülés a Forma-1-ben, szóval egyre kevesebb az esély. De elfogadtam ezt, ezért más projekteket keresek, olyanokat, ahol futamokat nyerhetek” – mondta a Racernek.

„Igazán hiányzik, hogy versenyképes autóban üljek. A Forma-E egy lehetőség. A Le Mans is érdekel, de az USA-ba is mennék. Korábban azt mondtam, nem érdekel az amerikai versenyzés, de az IndyCarban kevesebb az oválos futam, mint gondoltam. Az oválpályákat elég ijesztőnek találom, de azért vonzanak is. Majd meglátjuk” – árulta el.

A most 34 éves Grosjean 2009 közepén mutatkozott be a Forma-1-ben a Renault-nál Fernando Alonso csapattársaként, onnan az év végén elküldték, majd 2012-ben kapott újabb lehetőséget a Lotusnál, ahol több dobogós helyezést is szerzett, milőtt 2016-ra az újonnan alapított amerikai csapatnál, a Haasnál kapott ülést.