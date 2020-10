Az elmúlt egy-két napban már mindenki tényként kezeli, hogy a Haas-csapat mindkét versenyzőjét lecseréli 2021-re, a sajtó a Portugál Nagydíj hétvégéjére jósolja a hivatalos bejelentést.

Az első dominó már el is dőlt, a csapatnál az alapítás óta szolgáló Romain Grosjean a maga részéről bejelentette a távozását.

Frissítés: Grosjean oldaláról eltűnt a poszt, alább képernyőmentésen az eredetileg megjelent üzenet és annak fordítása.

Lezárult az utolsó fejezet, vége a könyvnek.

Az első naptól a Haas-csapat tagja voltam. Öt évet töltöttünk el együtt, ami alatt voltak csúcsok, voltak mélypontok, 92 futam alatt 110 pontot gyűjtöttünk, de mindenképp megérte. Sokat tanultam, versenyzőként és emberileg is sokat fejlődtem. Remélem, hogy a csapattagok fejlődéséhez is hozzájárulhattam. Talán erre vagyok a legbüszkébb, még az őrületes első 2016-os futamoknál és a 2018-as ausztriai 4. helynél is jobban.

A csapatnak a legjobbakat kívánom a jövőre!

Romain