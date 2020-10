Olvass tovább

„Sajnálatos módon most miénk a legrosszabb autó a mezőnyben, de próbálunk nem az utolsó helyen végezni, továbbá a kvalifikációkból is kihozni a lehető legtöbbet. Mindent beleadunk, de ennyi, amink van. A srácok is kemény dolgoznak, de az autó ugyanolyan, mint a téli teszteken, így azért várható, hogy lejjebb csúszol a rangsorban” – ecsetelte a Haas problémáit.

„Szenvedünk az autóval, ez nem egy jó autó az alacsony tempójú kanyarokhoz. Küzdünk a hátsó felfüggesztéssel is, mert folyton túlmelegszik, az autó egyensúlya pedig körről körre változik, méghozzá nem is kicsit, szóval nem tudom, hol leszünk a versenyen.”