This bit of drain damage caused problems on the exit of Turn 14 #PortugueseGP 🇵🇹 #F1

A legtovább a Mercedes két versenyzője maradt a bokszban, de ez sem Valtteri Bottasnak, sem Lewis Hamiltonnak nem jelentett számottevő hátrányt. A finn könnyedén megelőzte az addig élen álló Sergio Perez Racing Pointját és Max Verstappen Red Bullját. Hamilton első körét elrontotta, de másodjára már ő is jó időt ment, fél tizedmásodperccel elmaradva Bottastól.

Stay off the k̶e̶r̶b̶s̶ drains.

Verstappen néhány kevésbé erős kört követően odalépett, és 66 ezreddel jobb kört futott, mint az addig élen álló Bottas. Öröme nem tartott sokáig, ugyanis Hamilton fél tizeddel nála is gyorsabb volt.

A Q1 hajrája előtt a két Haas, az Alfa Romeo finnje, Kimi Räikkönen és a két Williams volt a kiesőzónában, de Sebastian Vettel is veszélyben érezhette magát a 14. helyen a Ferrarival. A kvalifikációs szakasz utolsó perceiben az első öt pilóta kivételével mindenki a pályára hajtott. Végül nem jutott tovább a két Alfa Romeo, a két Haas és a williamses Nicholas Latifi.

A Q2-ben taktikázni kezdtek a csapatok, ami a gumiválasztást illeti: a Mercedes és a Ferrari párosa a közepes gumikat használva, míg mindenki más a piros oldalfalú, lágy Pirelliket használva próbált továbbjutni. Az első mért körök után Bottas állt az élen Perez, a mclarenes Lando Norris és Verstappen előtt. Hamilton forgalomba keveredett első próbálkozásakor, másodjára azonban egy második helyet érő időt ment.

A Ferrarik a közepes gumikon felemás eredményt értek el: Leclerc egy erősebb körrel továbbjutást érő kört futott, de Vettelnek ez nem ment kétszer sem, csak a 14. helyen állt mért körével.

A második felfutásra a Ferrarik nagyot kockáztatva az autón hagyták a közepes gumikat. Leclerc szerencséjére senki sem tudott igazán javítani köridején, így sikerült továbbjutnia, ám Vettel a 15. helyen búcsúzott az időmérőtől.

Daniel Ricciardo továbbjutott a 10. helyen a Q3-ba, de autója megsérült, amikor a falnak csúszott.

Whoa! Danny Ric goes for a spin at the end of Q2 He bips the rear wing on the barrier, but he gets out of the gravel, and he's made it into Q3 😅#PortugueseGP 🇵🇹 #F1

Vettelen kívül nem jutott tovább Esteban Ocon (Renault), Lance Stroll (Racing Point), Danyiil Kvjat (AlphaTauri) és George Russell (Williams).

A Q3-as első felfutások után Bottas állt az élen a használt gumikon futó Bottas és Hamilton előtt. Őket Verstappen és Leclerc követte. Alexander Albon csapattársának, Verstappennek szélárnyékot húzott az első körén, a thai-brit pilóta ráadásul közepes gumikon futotta első valódi gyors körét.

Ricciardo autóján hátsó szárnyat kellett cserélni, ezért az ausztrál nem hajtott ki a Q3-ban.

Renault are still working to get a rear wing on Daniel Ricciardo's car after his Q2 spin#PortugueseGP 🇵🇹 #F1

A fináléra mindenki új gumikat tett fel, a Mercedes autóira ráadásul a közepes keverék került. Hamilton ideiglenesen az élre is ugrott, Bottas válasza azonban nem maradt el, 180 ezreddel megelőzte csapattársát. Hamiltonnak azonban volt még egy lehetősége, annyival korábban hajtott a pályára. Az utolsó utáni pillanatban sikerült még javítania, így megszerezte pályafutása 97. pole-pozícióját Bottas és Verstappen előtt.

Leclerc a negyedik helyen végzett, megelőzve Perezt és Albont. A rajtrács negyedik sorát a McLaren párosa, Carlos Sainz és Norris foglalhatja el, a legjobb tíz utolsó kiadó helyein Gasly és Ricciardo osztozkodott.

A 2020-as Forma-1-es Portugál Nagydíj vasárnap délután 14.10-kor kezdődik.