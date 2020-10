Lezajlott a harmadik szabadedzés a 2020-as Forma-1-es Portugál Nagydíjon. Az utolsó, 60 perces gyakorlást Valtteri Bottas nyerte a Mercedesszel, megelőzve csapatattársát, Lewis Hamiltont és a Red Bull-os Max Verstappent.

A pilóták 17 fokos levegő- és 22 fokos aszfalthőmérséklet mellett kezdhették meg a körözést Portimaóban. Először a McLaren versenyzője, Carlos Sainz hajtott a pályára. Őt többen is követték, de senki sem kapkodta el a dolgokat: az első mért kört tíz perc elteltével Valtteri Bottas szállította a Mercedesszel, rögtön körrekordot futva.

