Szinte semmilyen tapasztalata nem volt a Portugál Nagydíjnak helyet adó portimaói versenypályáról a Forma-1-es mezőnynek. Habár többen már jártak itt korábban, modern versenygépet egyikük sem vezetett még a dimbes-dombos aszfaltcsíkon. Így nem is meglepő, hogy a két pénteki szabadedzéseken számtalan megcsúszást, megpördülést és pályaelhagyást láthattunk.

Utóbbit szigorúan figyelte a versenyirányítás is. Azt már más pályákon is megszokhattuk, hogy a felügyelők a nyomvonal időnyereség szempontjából kritikusabb pontjaira szigorúbban figyelnek, ám ezúttal még kevesebb mozgásteret hagytak a versenyzőknek: az 1-es, a 4-es és a 15-ös kanyarban még a rázókövet sem volt szabad megérinteniük – ezt többek között a haasos Romain Grosjean már az edzés alatt is kifogásolta, hiszen a beláthatatlan kanyarokban nehéz meghatározni, hogy pontosan hova fog érkezni az autó.