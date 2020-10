A pletykák igaznak bizonyultak, a Haas teljes pilótacserére készül 2021-re, előbb Romain Grosjean, majd utána csapattársa, Kevin Magnussen is bejelentette, hogy az év végén elhagyja az amerikai alakulatot.



Üdv,

a 2020-as lesz az utolsó Forma-1-es idényem a Haas-csapattal.

Nagyon jól éreztem magam itt az elmúlt négy évben, örömmel tekintek vissza erre az utazásra.

Igazán élvezetes kihívás volt egy vadonatúj csapatnál versenyezni, ami nagyon sok tapasztalattal is gazdagított, versenyzőként is sokat fejlődtem.

Szeretnék köszönetet mondani Gene-nek, Günthernek és a teljes versenycsapatnak az elmúlt négy évben mutatott lojalitásukért és bizalmukért!

A jövőt illető terveimen még dolgozom, erről később teszek bejelentést.

Még hat verseny vár ránk ebben a szezonban, mindent beleadok majd, hogy szépen fejezzük be.

Mindenkinek köszönöm a támogatást!

A két versenyző után maga a csapat is megerősítette a hírt:

Kevin Magnussen and Romain Grosjean will part ways with Haas F1 Team at the conclusion of the 2020 FIA Formula 1 World Championship.https://t.co/4sQOzsnTzW

— Haas F1 Team (@HaasF1Team) October 22, 2020